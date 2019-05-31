ايران تشعل النيران في مجسم ترامب وعلم اسرائيل

31 مايو 2019 - 04:37 م

انتشرت في ارجاء ايران صورا خلال إحياء الشعب الايراني ليوم القدس العالمي في ايران.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الإيرانيين عبروا عن دعمهم للفلسطينيين بإحراق أعلام إسرائيل والولايات المتحدة ومجسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتدور أحداث هذا العام حول "صفقة القرن"، التي قال عنها الرئيس الإيراني، حسن روحاني في الجمعية المركزية بطهران: "الصفقة ستنتهي بالإفلاس".

وأحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم القدس العالمي اليوم الجمعة منددين بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي وسميت بـ "صفقة القرن".

وذكر التليفزيون الإيراني أن مسيرات خرجت في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد برعاية الدولة وعرض لقطات لمحتجين يحملون لافتات عليها شعارات مثل "القدس العاصمة الأبدية لفلسطين" و"الموت لأمريكا".

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