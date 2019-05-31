ليفربول "صلاح" يطير إلى مدريد

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صلاح

مدريد

كلوب

العاصمة الاسبانية

انطلقت كتبية ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب الي العاصمة الإسبانية مدريد استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق توتنهام هوتسبير المقرر لها في تمام التاسعة من مساء غد السبت علي ملعب وانداميترو بولتانو.

وكشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة اللاعبين للقاء النهائي والتي ضمت 25 لاعبا وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري، هداف الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أليسون - فان دايك - ماتيب - ألكساندر أرنولد - روبرتسون - لوفرين - ميلنر - ريان بريوستر - فابينيو - فيرمينو - جوميز - هندرسون - كويمين كيليهر - لالانا - ماني - صلاح - مينيوليه - مورينو - أوريجي - تشامبرلين - ستوريدج - شاكيري - فالوينالدوم.

وشهدت القائمة غياب الغيني نابي كيتا المصاب خلال لقاء برشلونة بدور نصف النهائي للبطولة.


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