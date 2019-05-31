» سيدة تقتل زوجها بسبب إجبارها على العلاقة الحميمة

31 مايو 2019 - 02:04 م

قررت نيابة شبين القناطر حبس سيدة بتهمة قتل زوجها بشبين القناطر وإلقاء جثته في الشارع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت المتهمة في أقوالها أنها استلت سكين المطبخ وطعنته 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاءة السرير وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل، لتضليل رجال المباحث.

وبينت المتهمة أن زوجها كان يجبرها على العلاقة الزوجية والمعاشرة الجنسية رغما عنها وكان يضربها ضربا مبرحا إذا رفضت فقررت الانتقام منه، مؤكدة أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكن رفض ومارس كل الطرق لإذلالها لأنها تزوجته على غير رغبتها.

قالت المتهمة إن زواجها من المجني عليه كان رغما عنها وبالإجبار من أهلها مضيفة "مكنتش بحبه، وأنها حاولت المعيشة معه ولكنها لم تستطع فأعلنت له كرهها له وأنها لا تريد العيش معه ولم تجد إلا القتل وسيلة وحيدة للخلاص منه”

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بندر شبين دائرة المركز.

وتبين أن الجثة لـ”محمد. س. ع” 30 عاما، نجار مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر.