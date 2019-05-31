  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يحذر من خطأ شائع في نهاية رمضان

الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي

أكاديمي سعودي يفجر جدلًا عن حديث نبوي

ارشيف

"صلاح": لا أخشى مواجهة هاري كين في النهائي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

الإفراج عن 351 سجينًا بمناسبة تحرير سيناء

ارشيف

زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 مسئولين بعد فشل قمة هانوي

ترامب

ورطة جديدة لترامب

صلاح

إنجاز رابح ماجر يراود صلاح في دوري الأبطال

بوتين

قرار مفاجئ لـ"بوتين" بشأن مطارات موسكو

ارشيف

مليار دولار.. خسائر "أوبر" في ثلاثة أشهر

تشارلي تشابلن

بالصور.. تفاصيل مثيرة عن سرقة جثة "تشارلي"

والنيابة تقرر حبسها 4 أيام..

سيدة تقتل زوجها بسبب إجبارها على العلاقة الحميمة

قضايا وحوادث

جريمة قتل
جريمة قتل

متابعات- أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

تعفن جثته.. كشف جريمة الزوجة

#

انتحار سيدة شنقًا بعد رفض زوجها الإنجاب

#

مسنة تقتل حفيدها بسبب تبوله اللاإرادي

#

طبيبة تطلب الطلاق: تزوجت منذ سنة ومازلت بكرًا

قتل

جريمة قتل

قتل الزوج

سيدة تقتل زوجها

قررت نيابة شبين القناطر حبس سيدة بتهمة قتل زوجها بشبين القناطر وإلقاء جثته في الشارع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت المتهمة في أقوالها أنها استلت سكين المطبخ وطعنته 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاءة السرير وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل، لتضليل رجال المباحث.

وبينت المتهمة أن زوجها كان يجبرها على العلاقة الزوجية والمعاشرة الجنسية رغما عنها وكان يضربها ضربا مبرحا إذا رفضت فقررت الانتقام منه، مؤكدة أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكن رفض ومارس كل الطرق لإذلالها لأنها تزوجته على غير رغبتها.

قالت المتهمة إن زواجها من المجني عليه كان رغما عنها وبالإجبار من أهلها مضيفة "مكنتش بحبه، وأنها حاولت المعيشة معه ولكنها لم تستطع فأعلنت له كرهها له وأنها لا تريد العيش معه ولم تجد إلا القتل وسيلة وحيدة للخلاص منه”

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بندر شبين دائرة المركز.

وتبين أن الجثة لـ”محمد. س. ع” 30 عاما، نجار مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رضيعة بوزن تفاحة.. أصغر طفلة في العالم
» طرق سحرية للتخلص من دهون المطبخ
» سيدة تقتل زوجها بسبب إجبارها على العلاقة الحميمة
» تفاصيل مثيرة في قتل مسن مرتديًا قميص نوم
» «الماكينات الألمانية» في أزمة قبل انطلاق يورو 2020
» لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر
» خفاش يهاجم مسنًا بطريقة مروعة
» بهذه الطريقة يمكنك التغلب على النفس اللوامة
» يقطع رأس زوجته.. ويسلمها للشرطة
» جنود يغتصبون سيدة ويتحرشون بطفلها
» واشنطن تتوعد من يشتري النفط الإيراني بهذه العقوبات

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان