وزيرة السياحة البلغارية تزور مصر برفقة وفد رفيع

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متابعات - أمينة عبد العال

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بلغاريا

رانيا المشاط

وزيرةالسياحة

قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ونظيرتها البلغارية السيدة نيكولينا انجلكوفا أمس بتوقيع مذكرة تفاهم لتعاون بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في التنمية الاقتصادية ونمو قطاع السياحة في كلا البلدين، وتم التوقيع في مدينة بورجاس البلغارية بحضور السفير مؤيد الضلعي سفير مصر لدى بلغاريا، ومحافظ مدينة بورجاس.

وأكدت  وزيرة السياحة البلغارية أنها بصدد زيارة مصر في أكتوبر المقبل على رأس وفد سياحي يضم محافظ مدينة بورجاس البلغارية، و عدد من نواب البرلمان البلغاري من لجنة السياحة والطيران، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين بقطاع السياحة هناك،مشيرة إلي أنه جاري الآن دراسة إمكانية إقامة توأمة سياحية بين مدينتي الإسكندرية المصرية وبورجاس البلغارية، موضحة أنه سيتم التباحث حول هذا الموضوع والتحضير له خلال الفترة المقبلة، معربة عن تطلعها لمعرفة المزيد عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة، والاستفادة منه.

وتطرق الحديث إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة ودوره في دفع مزيد من الحركة السياحية الى مصر، وفِي هذا أشارت وزيرة السياحة البلغارية إلى أهمية مثل هذا البرنامج في زيادة حركة السياحة إلى الدول، معربة عن رغبة بلادها للاستفادة من تجربة مصر في هذا المجال.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة وما تتضمنه من بنود لزيادة التعاون في مجال السياحة بين مصر وبلغاريا خلال الفترة المقبلة ولاسيما فى ظل أهمية قطاع السياحة بالنسبة للبلدين وعمق العلاقات بينهما ، مشيرة إلى أن تعزيز أوجه التعاون في مجال السياحة بين مصر والدول الأخرى وإعادة صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية هو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المذكرة تتضمن عدة بنود من بينها التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والشاطئية وسياحة المهرجانات وسياحة الطعام (الطهي) وغيرها من الأنماط السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس رومن رداف رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في مارس الماضي، والتي قام خلالها بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول ودخل الهرم الأكبر، والتي أعرب خلالها عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، مشيرة أيضا إلى زيارة رئيس وزراء بلغاريا الى مصر العام الماضي .

وعقب توقيع المذكرة ناقش الطرفان إمكانية تنظيم رحلات تعريفية بين البلدين والترويج السياحي لمصر داخل بلغاريا لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة وتعريف الشعب البلغاري بها.

جدير بالذكر أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن أيضا تبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بتنظيم الأحداث الدولية والمشاركة فيها بهدف الترويج للمنتجات السياحية، مثل المعارض والمؤتمرات السياحية السنوية التي يتم تنظيمها في البلدين.

ووفقا لبنود مذكرة التفاهم فقد تم الاتفاق بين وزارتي السياحة المصرية والبلغارية على التعاون في عدد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية السياحية في البلدين من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال .

وكذلك تبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بأنشطة السياحة المستدامة، أخذاً في الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة، إضافة إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب تطوير الأنشطة السياحية التي تهدف إلى جذب الحركة السياحية من الأسواق السياحية مثل جمهورية الصين الشعبية وكوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين .


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