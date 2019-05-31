زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 مسئولين بعد فشل قمة هانوي

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أعمدت كوريا الشمالية 5 مسؤولين، من بينهم مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة، ضمن حملة تطهير، بعد فشل قمة هانوي التي أجريت بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير الماضي.

وقالت صحيفة «شوسون إلبو»، نقلاً عن مصدر لم تسمه على دراية بالأمر، إن كيم هيوك تشول، الذي كلّف العمل التحضيري لقمة هانوي، وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم جونغ أون، أعدم رمياً بالرصاص في مارس في مطار ميريم في بيونغ يانغ، مع 4 مسؤولين بوزارة الخارجية، بعد اتهامهم جميعاً بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

ولم تذكر الصحيفة أسماء المسؤولين الآخرين الذين أعدموا.

ورفض وزير الوحدة الكوري الجنوبي، الذي يتولى المسائل المعلقة بالعلاقات بين الكوريتين، التعليق على مقال صحيفة «شوسون إلبو».

وانتهت قمة كيم وترمب في هانوي من دون اتفاق ومن دون بيان مشترك؛ حيث لم يتمكنا من الاتفاق بشأن وضع حدّ للبرامج النووية لبيونغ يانغ، مقابل رفع العقوبات عنها.

ومنذ ذلك الحين، صعّدت كوريا الشمالية ضغوطها، خصوصاً بقيامها باختبارين صاروخيين.


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