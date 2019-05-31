الإفراج عن 351 سجينًا بمناسبة تحرير سيناء

31 مايو 2019 - 01:44 م

قرر قطاع السجون الإفراج عن 351 سجينًا طبقًا لشروط فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بمناسبة الاحتفال "بعيد تحرير سيناء".

وانتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على 85 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بالإضافة إلى الإفراج عن 266 نزيلا إفراجا شرطيا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

جاء ذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم "192/ 2019" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال "بعيد تحرير سيناء" لسنة 2019