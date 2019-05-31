إنجاز رابح ماجر يراود صلاح في دوري الأبطال

يلتقي غدا السبت، فريقا ليفربول وتوتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة يحضرها نحو 70 ألف مشجع.

ويعول ليفربول في هذه المواجهة على نجمه الأول محمد صلاح، من أجل الظفر بلقب البطولة، خاصة أن الفرعون المصري يعيش حالة من التألق وثبات المستوى في المباريات الأخيرة، إذ نجح "مو" في الحفاظ على الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج للموسم الثاني على التوالي، فضلا عن مساهمته الكبيرة في وصول الريدز لهذه المرحلة من الشامبيونزليج.