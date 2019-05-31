مليار دولار.. خسائر "أوبر" في ثلاثة أشهر

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خسائر

أوبر،

فادحة

أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز، خسارتها مليار دولار وزيادة بنسبة 20 % في الإيرادات في أول تقرير فصلي لها كشركة عامة، وهي نتائج جاءت متماشية مع توقعاتها.

والإيرادات البالغة 3.1 مليار دولار تتماشى مع الحد الأعلى لنطاق توقعات أوبر للأشهر الثلاثة الأولى من العام في حين أن الخسارة البالغة 1.0 مليار دولار تمثل الحد الأدنى لتوقعاتها التي تراوحت من 1.0 مليار إلى 1.11 مليار دولار.

وتذبذبت أسهم الشركة بين الصعود والهبوط في التعاملات اللاحقة على الإغلاق ببورصة وول ستريت، مع ارتفاعها بما يصل إلى 1.6 بالمئة في إحدى المراحل. لكنها تبقى منخفضة أكثر من 10 بالمئة عن سعرها في الطرح العام الأولي البالغ 45 دولارا.

وتشير النتائج إلى أن أوبر أصبحت شركة عامة مؤخرًا، كان بمقدورها تحقيق الأهداف المالية التي حددتها لنفسها وهو ما يرجح أن يقدم بعض الاطمئنان للمستثمرين.

وارتفعت الإيرادات من مستواها في الربع السابق، في حين زادت الخسارة الصافية من 865 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

وقالت أوبر إن العدد الشهري لمستخدميها النشيطين ارتفع إلى 93 مليونا حول العالم من 91 مليونا في نهاية الربع الرابع.

وسجلت الشركة خسارة صافية بلغت 1.01 مليار دولار، أو 2.26 دولار للسهم، في الربع المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس آذار مقارنة مع دخل بلغ 3.75 مليار دولار، أو 1.84 دولار للسهم، قبل عام عندما لقيت النتائج مساعدة من بيعها عمليات إلى جراب وياندكس.



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