» لهذا السبب 27 رمضان الأقرب لليلة القدر

أكد الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن العلماء يرجحون أن توافق ليلة القدر يوم 27 رمضان، موضحًا أنهم يستدلون على ذلك بأن كلمات آيات سورة القدر 30 كلمة، وجاء ضمير هى للإشارة إلى ليلة القدر رقم 27.





وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الجمعة، أن جملة ليلة القدر عدد حروفها 9، وذكرت في السورة 3 مرات، ومن ثم فأن حاصل ضربهما يساوي 27، موضحًا أن كل ذلك اجتهادات بأن تكون ليلة 27 هى الأقرب إلى ليلة القدر.



