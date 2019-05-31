بالفيديو.. بطلة ملاكمة سعودية تكشف مفاجأة عن مبارياتها

31 مايو 2019 - 11:51 ص

كشفت ملاكمة سعودية، مفاجأة عن مبارياتها، وأعلنت سبب عدم نشرها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الملاكمة السعودية دُنا محمد الغامدي عن سبب ذلك: "حتى لا يتعرف خصومي بما لدي من تكنيك ولعب معين، وكذلك خوفا على مشاعر الأطفال من رؤية صور ومشاهد الدم".

وتحدثت الغامدي، التي تمتلك 9 ميداليات وحزام احتراف في الملاكمة، عن ضعف مقاومتها أمام الحلويات، قائلة: "يمكنني الاكتفاء بالحلوى والقهوة عن الأكل"، لكنها في المقابل أكدت أهمية ودور الرياضة في خسارة الوزن.

كشفت أول بطلة ملاكمة في السعودية دُنا محمد الغامدي، عن سبب عدم نشرها مبارياتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الملاكمة السعودية عن سبب ذلك: "حتى لا يتعرف خصومي بما لدي من تكنيك ولعب معين، وكذلك خوفا على مشاعر الأطفال من رؤية صور ومشاهد الدم".

وتحدثت الغامدي، التي تمتلك 9 ميداليات وحزام احتراف في الملاكمة، عن ضعف مقاومتها أمام الحلويات، قائلة: "يمكنني الاكتفاء بالحلوى والقهوة عن الأكل"، لكنها في المقابل أكدت أهمية ودور الرياضة في خسارة الوزن.

وتابعت خلال حديثها لبرنامج "زوايا رمضان" مع الإعلامي الدكتور عبدالعزيز الزير على قناة الرسالة، "جسمك لن يعاند مع الرياضة والدايت، إجباري سوف تنزل من وزنك".

وأشارت إلى أن ما يهمها من خلال انخراطها في هذه اللعبة هو رفع راية بلدها المملكة العربية السعودية، وإثبات وجود المرأة السعودية في الرياضة النسائية.

وأوضحت: "لا تهمني التجارة أو الربح والخسارة في هذه اللعبة، هذا لا يعنيني ولا يهمني رأي الآخرين في ظل رضى والدي عن، أنا الحمدالله مشرّفة بلدي فلماذا أهتم بكلام الناس".