» خفاش يهاجم مسنًا بطريقة مروعة

31 مايو 2019 - 11:37 ص

هاجم خفاش مصاب بداء الكلب أحد سكان ولاية نيوهامبشير الأميركية كان مختبئاً داخل غطاء جهازه اللوحي.

وبحسب صحيفة "New York Post "، أنّ الحادث وقع عندما كان سيفيرستون (81 عاماً) جالساً في صالة منزله وتناول جهازه اللوحي من الطاولة فخرج من غطائه خفاش وعضه من يده مضيفًا: "وكأنّ نحلة صغيرة لسعتني".

وتمكن سيفيرستون من الإمساك بالخفاش وإطلاقه خارج المنزل. إلا أنّه عندما خرج إلى الفناء في صباح اليوم التالي رأى الخفاش نافقاً.

وأرسل الطائر الصغير إلى الفحص الطبي فاكتشف الأخصائيون إصابته بداء الكَلَب، عندها لجأ المسنّ إلى المستشفى طلباً للمساعدة الطبية.

وقال سيفيرستون، الذي يتماثل للشفاء بعد عضة الخفاش، مازحاً: "من حسن الحظ أنّني لم أحضنه".