مستشار بن زايد لمذيع الجزيرة: " الطرد فضيحة"

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عبد الخالق عبد الله

الطرد

جمال ريان

عقب اتخاذ السلطات السودانية قرارا بسحب تراخيص قناة الجزيرة بالبلاد، دارت معركة كلامية بين مذيع الجزيرة جمال ريان، و عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي.

وكان عبد الله قد كتب على حسابه في تويتر عقب سحب تراخيص القناة : " طرد قناة الجزيرة من السودان".

وعلق ريان على تدوينته قائلا : " هل تعلم يا دكتور النظرية الإعلامية التي تقول: حينما تطردني فأنت تحررني من أية قيود تحد من حريتي ، فمن هو الرابح ومن هو الخاسر غير الإمارات التي تحرض دولا ضد قناة الجزيرة التي كنت أنت تحرص على حضور احتفالاتها السنوية في الدوحة؟

وجاء رد عبد الله : " هذا يسمى إخفاق ولا يمكن تبريره بالقول إن الطرد يعني التحرر من القيود.. الطرد فضيحة يا أستاذ جمال.. واعيباه بالجزيرة، مضيفا: " ثم ما دخل الإمارات بطرد قناتكم من السودان.. هذا قرار سيادي سوداني جاء بعد أن تأكد أن الجزيرة توظف لخدمة أجندة قطر وتركيا الداعمة لقوى الثورة المضادة في السودان".


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