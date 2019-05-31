صادم.. تطوف بزوجها عاريًا بعد خيانته

31 مايو 2019 - 11:19 ص

ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يصور عقوبة امرأة لزوجها، حيث طافت به عاريا؛ بسبب خيانته الزوجية.

وبحسب صحيفة الـ"ديلي ميل"، فإن الحادث وقع في مدينة بارانكيا الكولومبية، حيث أرغمت امرأة غاضبة زوجها على الخروج إلى الشارع دون ملابس كعقاب له على خيانته.

وكانت الكولومبية قد تمكنت من العثور على زوجها في خيانة مع عشيقته في فندق صغير بالحي الذي تسكن به.

وأكدت أنها لن تغفر له إلا إذا خلع ملابسه وصعد على ظهر سيارتها لتطوف به عاريا في جميع أنحاء المدينة.

العجيب أن الزوج قبل بشروط زوجته وخضع لعقوبتها.

وبعد نزول الزج للشارع عاريا جذب المنظر المارة بالشارع، الذين أخذوا يصورونه بهواتفهم.

كما ألقت الشرطة، القبض على الزوج الخائن بتهمة الإخلال بالنظام العام في نهاية المطاف.