شاهد.. أسماء الأسد باللباس الرياضي

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شاركت أسماء الأسد فريق الأولمبياد السوري الخاص تدريباتهم بالملابس رياضية.

التقت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بريّاضيي فريق الأولمبياد السوري الخاص المشاركين في بطولة العالم للأولمبياد الخاص وشاركتهم طعام الإفطار.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية الرّسمية صوراً للأسد وهي ترتدي اللباس الرياضي وتشارك الرياضيين في ألعابهم، قبل أن تتناول معهم طعام الإفطار.

وشارك ريّاضيو الأولمبياد السوري الخاص في 16 من أصل 24 لعبة في المسابقات العالمية للأولمبياد الخاص الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بين 7 و23 مارس الماضي، وحصدوا ميداليات في 14 لعبة، وهي: الريشة الطائرة، رفع الأثقال، كرة الطاولة، التنس الأرضي، البوتشي، الجمباز، ألعاب القوى، الدراجات، كرة القدم، التزلج المدولب، الكرة الطائرة، الجودو، سباحة، بولينغ.

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