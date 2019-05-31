» جنود يغتصبون سيدة ويتحرشون بطفلها

31 مايو 2019 - 10:57 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لجنود عراقيين وهم يتحرشون بطفل فى مدينة بالبصرة فيما تحدثوا بينهم عن اغتصاب أمه.

وبعد مرور ساعات على الحادثة أعلنت الداخلية العراقية، تمكن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين عقب عشر ساعات من ارتكابهم جريمة اغتصاب بحق طفل عمره خمس سنوات".

وأضافت في بيان أنه "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".