» رسميا.. كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان

ولم يعلن إنتر في بيانه عن تفاصيل العقد الذي سيربط كونتي بـ"النيراتزوري"، لكن بحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن العقد بين الطرفين سيمتد لثلاث سنوات، وسيحصل بموجبه المدرب الإيطالي على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو.

ولم يعلن إنتر في بيانه عن تفاصيل العقد الذي سيربط كونتي بـ"النيراتزوري"، لكن بحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن العقد بين الطرفين سيمتد لثلاث سنوات، وسيحصل بموجبه المدرب الإيطالي على راتب سنوي يصل إلى 17 مليون يورو.