» كواليس خناقة "رمضان" و"محارب" بمران الأهلي

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سيد عبد الحفيظ

نشبت مشادة كلامية حامية بين رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلى وزميلة إسلام محارب  خلال مران الأهلى بالأمس بملعب مختار التتش بالجزيرة.  

من جانبه قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة توقيع غرامة مالية على اللاعبين نظرًا لما بدر منهما وفقًا للائحة وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق.

تفاصيل الواقعة تعود،  بعدما تم إجراء تقسيمة بين عناصر الفريق حيث تواجد رمضان ومحارب في فريق واحد، ليتعرض الأخير على مطالبة لاعب هدرسفيلد المعار، له بتمرير الكرة.

واحتد الخلاف بينهم في الحديث وقبل أن يصل الأمر إلى الاشتباك فيما بينهما، ولم تنجح محاولات اللاعبين في تهدئة الأمر مع اشتعال الغضب بينهم.


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