  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:01 ص
بحث متقدم

كاتب سعودي: المملكة أوكلت لشقيق "سيد قطب" هذا الأمر

اعتصام السودان

المجلس العسكري يحذر من الاعتصام ويتوعد أطرافه

مرتضى منصور: احمد فتحى فى الزمالك بشروط

الأهلي يوافق على رحيل "الجوكر".. بشرط

القمة العربية

بالفيديو.. ولي العهد السعودي يصافح رئيس وزراء قطر

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أبو الغيط من القمة العربية: هذا هو مطلبنا الوحيد

السعودية

بالصور.. السعودية تعرض على ضيوفها صواريخ الحوثيين

أمير قطر

قطر: لهذه الأسباب شاركنا في قمم مكة المكرمة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يمنع 3 لاعبين من دخول النادي

الدولار

الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

طقس

الأرصاد الجوية: الموجة الحارة انتهت

أول رد إيراني على اتهامها بالإرهاب

عرب وعالم

قمة مكة
قمة مكة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ على ربيع على تصريحات طليقته

#

أول رد فلسطيني رسمي على الخطوة الأولى لصفقة القرن

#

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

#

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

إيران

السعودية

قمة مكة

استنكرت إيران الاتهامات التي وجهت لها في البيان الختامي للقمة الخليجية، التي جرت في مكة أمس الخميس.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، ردا على البيان الختامي، عن أسفه للاتهامات التي وجهت إلى بلاده والتي وصفها بأنها "لا أساس لها"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال موسوي، في بيان صدر اليوم: "من المؤسف أن تستغل السعودية ظروف عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والقمة العربية في مكة المكرمة وشهر رمضان المبارك لكيل اتهامات لا أساس لها ضد إيران".

وأشار موسوي إلى أن بلاده واثقة من أن مثل هذه البيانات لا تعبر عن الرؤية الحقيقية وآراء جميع الأعضاء، زاعما أن السعودية استغلت فرصة شهر رمضان ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية وأداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد إيران بدلا عن استثمار فرصة يوم القدس العالمي واجتماع القمة للدول العربية والإسلامية لطرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس.

وأضاف: "إننا نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيها أمريكا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في الختام، عن أمله في أن يتم في قمة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التعويض عن ضعف السعودية في دعم القضية الفلسطينية والنهج الخاطئ لبعض الدول الإسلامية في المنطقة، وأن لا تسمح بأن تصبح القضية الفلسطينية والقدس الشريف مهمشة في ظلال هذه السياسات المثيرة للتفرقة والأخطاء الإستراتيجية.

كما ذكر أن "الهدف القديم الذي يتابعه الكيان الصهيوني هو أن تغفل الدول العربية والإسلامية عن عدوها الرئيس والمشترك وأن تلتهي بالتناحر فيما بينها".

وجاء في البيان الختامي للقمة العربية: "ندين استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية، وأيضا التدخل الإيراني في شؤون دولة البحرين الشقيقة".

وأضاف: "يجب أن نقف في وجه أي تهديد إيراني لمصادر الطاقة أو الملاحة البحرية".

كما شدد على ضرورة وقف التدخل الإيراني المتواصل في الأزمة السورية، منددا بما تقوم به طهران في الحرب السورية.

وأعلن العراق رفضه واعتراضه على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة، الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» واشنطن تتوعد من يشتري النفط الإيراني بهذه العقوبات
» إيقاف لاعب خلع سرواله أمام الحكم المرأة
» خطف مهندسة ومحاولة هتك عرضها فى الزيتون
» كواليس خناقة "رمضان" و"محارب" بمران الأهلي
» رسميا.. كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان
» أحمد عمر هاشم : الناس سيتمنوا عدم استجابة الله لدعائهم
» سر خطير عن سر الإصابة بمرض القلب لأول مرة
» "جلال" يقود أول مران للزمالك
» الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أفريقيا
» أول رد إيراني على اتهامها بالإرهاب
» "البشرة البيضاء" تفتح النار على مسابقة ملكة جمال الهند

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان