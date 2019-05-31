أبو الغيط من القمة العربية: هذا هو مطلبنا الوحيد

31 مايو 2019 - 09:47 ص





أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن العرب كما هم عبر التاريخ لا يبادلون غيرهم بالعداوة ولا يبتغون سوى حسن الجوار والتعايش مع كافة الأمم والشعوب، معقبا :" هذا هو مطلبنا الوحيد".



وأضاف أبو الغيظ خلال كلمته في القمة العربية الطارئة،نقلا عن فضائية "استرا نيوز" والتي عقدت مساء الخميس بقصر الصفا بمكة المكرمة، إن العرب لا يقبلون الضيم ولا يقبلون تحت أي ظرف أن يمس أمنهم أو تهدد مصالحهم أو تعيش شعوبهم في بلدانهم تحت ظلال الخوف أو الترهيب أو الابتزاز هذا لن يكون.



وتابع: "نتحدث اليوم بصوت واحد نرجو أن يكون مسموعًا للجميع ومفهومًا، رافضين النيل من أمن المنطقة أو تهديد شعوبها أو تعريض مقدارتها للخطر، أقول في عبارة واضحة أن القومي العربي كله لا يتجزأ وسلسلة متصلة واحدة تستمد قوتها من ترابط حلقتها و أي طرف يغفل هذه الحقيقة يوقع نفسه في إساءة التقدير بما قد يقوده إلى التورط في اختيارات رعناء تجلب الخراب على بلده قبل الآخرين".



وشدد على أن تهديد المقدرات الاقتصادية ومواد الطاقة بواسطة المليشيات الحوثية المدعمة من إيران هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولعب بالنار، مشيرًا إلى أن وخطر العصابات الاجرامية بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها قد فاق كل حد.



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