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سر خطير عن سر الإصابة بمرض القلب لأول مرة

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مجدي يعقوب
مجدي يعقوب

إيمان هاني

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العربية

القلب

مجدي يعقوب



قدم جراح القلب العالمى مجدي يعقوب ، روشتة للوقاية من الإصابة بأمراض القلب، ناصحًا بضرورة الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن الأكل المشبع بالسمن والدهون.

وأشار يعقوب في لقاء له عبر قناة " العربية" إلى أن الرياضة لها تأثير إيجابي هائل على صحة القلب، قائلا: الشعب العربي يعاني من آفة عدم ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد أن هناك أبحاثا علمية توصلت إلى أن السعادة تطيل العمر، والحزن يقصر العمر أكثر من ضغط العمل، معقبا :" في حالة حدث حزن شديد للإنسان فإن القلب قد ينفجر".

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