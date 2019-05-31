» "جلال" يقود أول مران للزمالك

31 مايو 2019 - 09:20 ص

يعقد خالد جلال، المدير الفنى الجديد لنادى الزمالك، اجتماعا مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى فى الرابعة عصر اليوم للاتفاق على تشكيل الجهاز الفنى الجديد لقيادة الفريق خلفا لـ "جروس" الذى انتهى تعاقده مع النادى.

ويُشكل "جلال"، جهازه المعاون خلال الساعات الجارية، تمهيدا لقيادة مران الفريق استعدادا للمباريات المتبقية للأبيض فى الدورى.

ويعد نبيل محمود رامبو المدرب العام السابق للزمالك من أبرز المرشحين فى الوقت الحالى للانضمام إلى الجهاز حيث سيحسم الأخير تشكيل جهازه خلال الساعات الجارية.