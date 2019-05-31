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أحمد عمر هاشم : الناس سيتمنوا عدم استجابة الله لدعائهم

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تن

الأزهر

أحمد عمر هاشم



وجه متصل سؤلا لكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق،قائلا له :" يا مولانا بدعي ربنا و لا يستجاب لي ".

 و من جهته رد هاشم خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "تن"، قائلا :" إن دعاء المسلم إن لم يتحقق، فإن الله يرد عن صاحبه سوءًا، وإذا لم يرد الدعاء عن المسلم السوء، فهذا يعني أن الله ادخر للمسلم هذا الدعاء يوم القيامة، معقبًا: "الدعاء نافع 100%".

 وأضاف " هاشم، أن بعض الناس يوم القيامة سيتمنوا عدم استجابة الله لهم دعائهم، عندما يروا الفضل الذي ادخره الله، لمن لم يستجيب لهم في الدنيا.

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