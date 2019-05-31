تعرف على أسعار العملات بالبنوك

متابعات
تقدم "المصريون" أسعار العملات المختلفة خلال التعاملات الصباحية فى البنوك، وجاءت الأسعار وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى على النحو التالي:
سعر الدولار
16.7333 جنيه للشراء
16.8333 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبي
18.6326 جنيه للشراء
18.7490 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني
21.1275 جنيه للشراء
21.2571 جنيه للبيع
أسعار العملات في البنوك المصرية
سعر الفرنك السويسري
16.5841 جنيه للشراء
16.6898جنيه للبيع
سعر 100 ين ياباني
15.2523 جنيه للشراء
15.3477 جنيه للبيع
سعر الريـال السعودي
4.4620 جنيه للشراء
4.4889 جنيه للبيع
أسعار العملات في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي
54.9553 جنيه للشراء
55.3037 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
4.5551 جنيه للشراء
4.5832 جنيه للبيع
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