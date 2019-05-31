» الكشف عن أخطر الأمراض التى تؤدي إلى الموت المفاجئ

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المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من انسداد الشريان التاجي.
وقال «موافي»، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «انسداد الشريان التاجي قد يتسبب في حدوث موت مفاجئ للمريض».
وتابع: «جلطة الرئة، والخلل الخبيث لضربات القلب من الأمراض التي قد تتسبب في حدوث موت مفاجئ»، مضيفًا: «لتجنب مرض انسداد الشريان التاجي، يجب ألا نهمل في علاج الكوليسترول والضغط السكر».


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