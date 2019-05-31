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"البدري" يكشف حقيقة تدريب الزمالك خلفا لجروس

الرياضة

حسام البدري
حسام البدري

المصريون ـ متابعات

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أكد حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن الفريق نجح في خلق حالة للدوري الممتاز خلال الموسم الحالي وحقق نجاحات قياسية.
وقال البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الفريق حقق أهدافا كثيرة بجانب المشاركة في أفريقيا بالموسم المقبل، وجميعها نتيجة منظومة عملها واضح وملموس.
وتابع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، أن رغبة مسئولي الزمالك في توليه منصب المدير الفني يعد شرفا كبيرا، موضحا أن الزمالك نادي كبير وله كل الإحترام والتقدير، وسعيد برغبة مسئوليه تدريبي للفريق، موضحا أنه شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك.
وأوضح البدري، أن الفريق مستقر حاليا بنسبة مرضية، بعد التغييرات التي حدثت خلال الموسم، موضحا أن المعادلة كانت صعبة هذا الموسم بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 شهور فقط.
وأشار حسام البدري إلى أن الفريق كان يمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر من فرق مختلفة، لكن لم يحدث انسجام، لذلك التغييرات كانت إيجابية في بعض الأوقات.
وحول التعاقد مع مدير فني جديد قال حسام البدري إنه سيتم العمل في أسرع وقت لتحديد جهاز فني جديد وتدعيم الفريق بالعديد من الصفقات.


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