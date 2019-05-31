عاهل الأردن: نرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

31 مايو 2019 - 01:50 ص

عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عن رفض بلاده لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة وأي تهديد لأمنها وسيادتها.



جاء ذلك خلال كلمة له في القمة العربية الطارئة التي تسضيفها السعودية.



وقال ملك الأردن: "نقف مع اشقائنا العرب في الدفاع عن مصالحهم وامنهم".



وتابع " إن امن دول الخليح يمثل ركيزة اساسية لاستقرار المنطقة".



وزاد "فلا بد من مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا العربي عبر تطبيق حقيقي لمفهوم العمل العربي المشترك؛ فتحدياتنا وإن اختلفت فإن مصيـرنا مشترك".



وأضاف "لا يمكن تحقيق وترسيخ الاستقرار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



ويزاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.



وتبحث القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.



وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية يومي الخميس والجمعة.



ومؤخرا، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

