  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:03 ص
بحث متقدم
الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه وينخفض في 18 بنكا

أرشيفية

«البورصة السلعية».. هل تؤدى إلى انخفاض الأسعار فى مصر؟

البرلمان

زلزال برلماني بسبب قانون الأزهر للأحوال الشخصية

جروس

رئيس الزمالك لـ«جروس»: «اطلع على المطار يا فاشل»

الملك سلمان

زعيم عربي يصل "قمة مكة" بملابس الإحرام

الملك سلمان

العاهل السعودي يبدأ كلمته بمهاجمة هذه الدولة

الملك سلمان ورئيس وزراء قطر

فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

مجلس التعاون الخليجي

انطلاق القمة الطارئة في السعودية بمشاركة قطر

مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث سير

وفاة مصري دهسًا في الكويت

المجلس العسكري بالسودان:

منطقة الاعتصام أصبحت تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

#

مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري بمنطقة "خفض التصعيد"

#

"الأرصاد" : طقس عيد الأم ربيعي

#

مقتل سيدة بقصف لقوات النظام السوري على إدلب

أعلن المجلس العسكري بالسودان ، الخميس، أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم أصبح مهددًا أمنيًا، وخطرًا على تمساك البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمحلس العسكري، تابعه مراسل الأناضول.
وقال قائد العمليات بقوات الدعم السريع(تابعة للجيش)، عثمان حامد، إن "قوات الدعم السريع ظلت تتعامل بانضباط لحفظ الأمن ولكنها تتعرض للتحرش من قبل المعتصمين".
وأضاف "كما مارست(تلك القوات) ضبط النفس في التعامل مع التجاوزات والاستفزازات"، مضيفًا "فلقد أصبحت منطقة الاعتصام تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد".
من جانبه قال قائد منطقة الخرطوم المركزية، بحر أحمد البحر، إن القوات الأمنية تحلت بالانضباط في تعاملها مع المعصتمين,
وأوضح أنه "الاعتصامات صاحبتها بعض المظاهر من عناصر متفلتة (خارج عن القانون) اختلفت مطالبها عن المحتجين"، دون توضيح طبيعة تلك المظاهر.
وأضاف "ما تسبب في وقوع حالات من الاعتداء وترويع للمواطنيين واستفزاز للقوات الامنية ، ونتج عن ذلك إزهاق للأرواح".
وأشار إلى أن "التفلتات الأمنية انتقلت من محيط الاعتصام إلى الاحياء بالخرطوم"، مؤكدًا "أنهم سيعملون وفق القانون بما يلزم حسم كل العناصر الخارجة عن القانون".
وناشد المواطنيين بالتبليغ عن أية سلوكيات أو انفلات أمني، على حد تعبيره.
والخميس قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية"، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.
ويواصل آلاف السودانيين، اعتصامهم منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎
وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها، في الفترة الانتقالية. - -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله خادم الحرمين عن القضية الفلسطينية
» منطقة الاعتصام أصبحت تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد
» أمير الكويت يناشد قادة الخليج العربي وضع حد للخلاف
» أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها
» رسميًا.. الزمالك يواجه حرس الحدود الإثنين المقبل
» حرس الحدود يخطف تعادلًا غاليًا من بيراميدز
» روسيا ترد على استغناء أمريكا عن خدماتها فى الصواريخ الفضائية
» إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة بمطروح
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج الحربي
» بختم ترامب.. إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان المحتل
» بالصورة.. كيف تم استقبال رئيس وزراء قطر في السعودية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان