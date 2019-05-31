» منطقة الاعتصام أصبحت تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد

31 مايو 2019 - 01:20 ص

أعلن المجلس العسكري بالسودان ، الخميس، أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم أصبح مهددًا أمنيًا، وخطرًا على تمساك البلاد.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمحلس العسكري، تابعه مراسل الأناضول.



وقال قائد العمليات بقوات الدعم السريع(تابعة للجيش)، عثمان حامد، إن "قوات الدعم السريع ظلت تتعامل بانضباط لحفظ الأمن ولكنها تتعرض للتحرش من قبل المعتصمين".



وأضاف "كما مارست(تلك القوات) ضبط النفس في التعامل مع التجاوزات والاستفزازات"، مضيفًا "فلقد أصبحت منطقة الاعتصام تهديدًا أمنيًا وخطرًا على تماسك البلاد".



من جانبه قال قائد منطقة الخرطوم المركزية، بحر أحمد البحر، إن القوات الأمنية تحلت بالانضباط في تعاملها مع المعصتمين,



وأوضح أنه "الاعتصامات صاحبتها بعض المظاهر من عناصر متفلتة (خارج عن القانون) اختلفت مطالبها عن المحتجين"، دون توضيح طبيعة تلك المظاهر.



وأضاف "ما تسبب في وقوع حالات من الاعتداء وترويع للمواطنيين واستفزاز للقوات الامنية ، ونتج عن ذلك إزهاق للأرواح".



وأشار إلى أن "التفلتات الأمنية انتقلت من محيط الاعتصام إلى الاحياء بالخرطوم"، مؤكدًا "أنهم سيعملون وفق القانون بما يلزم حسم كل العناصر الخارجة عن القانون".



وناشد المواطنيين بالتبليغ عن أية سلوكيات أو انفلات أمني، على حد تعبيره.



والخميس قتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية"، بحسب ما أعلنه تجمع المهنيين السودانيين.



ويواصل آلاف السودانيين، اعتصامهم منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎



وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

