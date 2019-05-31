الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه وينخفض في 18 بنكا

انخفض سعر صرف الدولار بختام تعاملات الخميس في 18 بنكًا، وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنكي التجاري الدولي CIB وعوده عند مستوى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع، تلاهما بنكي الإسكندرية والمصرف المتحد عند مستوى 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي فقد الدولار نحو 103 قرشًا منذ بداية عام 2019، وهو أدنى مستوى للدولار أمام الجنيه في أكثر من 26 شهرا.

وجاءت سعر الدولار في البنوك على النحو التالى:

البنك الأهلي المصري 16.75 جنيه للشراء 17.85 جنيه للبيع.

بنك مصر 16.75 جنيه للشراء 17.85 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى 16.7 جنيه للشراء 16.8 جنيه للبيع.

العربى الافريقى الدولى 17.73 جنيه للشراء 16.83 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 16.72 جنيه للشراء 16.82 جنيه للبيع.

عودة 16.7 جنيه للشراء 16.8 جنيه للبيع.