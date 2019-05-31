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رئيس الزمالك لـ«جروس»: «اطلع على المطار يا فاشل»

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أبلغ رئيس الزمالك، السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض برحيله عن القيادة الفنية بعد سقوط في فخ التعادل أمام الانتاج الحربى، قائلا: "اطلع من هنا علي المطار يا فاشل"

وأبلغ أيمن حافظ منسق فريق الزمالك مرتضى منصور بالحديث مع جروس وإبلاغه بالرحيل عن تدريب الفريق رسميا .

وانتهى عقد السويسري كريستيان جروس مع الزمالك، اليوم 31 مايو، لينهي مشواره التدريبي مع الفريق عقب انتهاء مباراة الأبيض أمام الانتاج الحربي.

وكان جروس استهل مشواره مع الزمالك منذ المعسكر الإعدادي للفريق قبل انطلاق الموسم بشهر يوليو من العام الماضي، واستطاع قيادة الفريق للتتويج بكأس الكونفدرالية.

ويقترب خالد جلال بقوة من تدريب فريق الزمالك خلفًا لجروس، ويتبقى الإعلان الرسمي من جانب مسئولي القلعة البيضاء.

انتهت أحداث مباراة الزمالك و الإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى  اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 67 محتلاً المركز الثالث فى جدول الدوري بينما يتوقف رصيد الإنتاج عند النقطة 38 محتلاً المركز الحادي عشر .

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