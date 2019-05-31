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«تريزيجيه» ينهي إجراءات انتقاله لعملاق فرنسا

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

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المصريون

تريزيجيه

ليون

أنهى محمود حسن تريزيجيه نجم فريق قاسم باشا التركي إجراءات انتقاله لفريق ليون بداية من الموسم المقبل، حسبما كشفت تقارير صحفية فرنسية.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" نقلاً عن موقع "فوتو ماك" التركي إلى أن ليون نجح في التوصل إلى اتفاق مع قاسم باشا التركي الذي يلعب في صفوفه تريزيجيه.

وأضافت الصحيفة أن الأتفاق تم بين الطرفين ليعزز تريزيجيه صفوف ليون مع أقتراب رحيل كلاً من ممفيس ديباي ، بيرتراند تراوري و ماكسويل كورنيير عن الفريق خلال الميركاتو القادم.

وأكملت الصحيفة أن ليون نجح ايضا في ضم البلجيكي دودي لوكيباكيو لاعب واتفورد الإنجليزي المعر لصفوف فورتونا دوسلدورف الألماني بجانب التعاقد مع تريزيجيه .

يذكر أن تريزيجيه  انضم لصفوف قاسم باشا التركي قادم من أندرلخت البلجيكي حيث لعب مع الفريق 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 هدف للفريق .

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