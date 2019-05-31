» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج الحربي

31 مايو 2019 - 12:04 ص

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

أحرز خالد بوطيب هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 46، فيما عادل معاذ الحناوي النتيجة في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 67 نقطة في المركز الثالث، فيما الإنتاج الحربي وصل إلى النقطة 38 في المركز الحادي عشر، ليضمن البقاء في الدوري الممتاز.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات أمام الجونة وحرس الحدود والأهلي والإسماعيلي، فيما مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة بالموسم الحالي ستكون أمام وادي دجلة.

كانت البداية هجومية سريعا من الزمالك بالضغط من الجانب الأيمن، عن طريق حمدي النقاز الذي أرسل عرضية أرضية يقابلها أحداد بتسديدة قوية تخرج أعلى مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب في الدقيقة الرابعة.

وانكمش الانتاج دفاعيا لمواجهة هجوم الزمالك ويحصل الفريق على ركنية ترسل داخل منطقة الجزاء ورأسية من الونش لكن كرته تخرج بعيدة عن مرمى الإنتاج إلى خارج الملعب في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

وفرصة جديدة خطيرة للزمالك بعد عرضية من أوباما تصل عند أحداد لكن الحارس يتصدى للكرة في النهاية وتضيع معها فرصة جديدة للفريق في الدقيقة السابعة .

ويلجأ الانتاج الحربي للدفاع والاعتماد على المرتدات لكنها بدون خطورة على مرمى جنش ويستمر ضغط الزمالك ومحاولات الانتاج لسحب المباراة لمنطقة وسط الملعب والتمرير بها .

ويحصل عبدالله جمعة على ركلة حرة بعدها يتعرض زيزو للإعاقة والخروج من الملعب لتلقي العلاج وتهدأ المباراة قليلا وينحصر اللعب في وسط الملعب .

ويحاول الانتاج مبادلة الزمالك الهجمات ويحصل محمود علاء على البطاقة الصفراء بعد كرة مشتركة ويحاول الزمالك من جديد إرسال عرضيات من الجانب الأيمن ويخرجها معاز الحناوي مدافع الانتاج بعيدا عن المنطقة في الدقيقة 21 من عمر المباراة .

ويحاول محمد إبراهيم توزيع الهجمات من عمق الملعب ويتلقى كهربا الكرة داخل المنطقة ويحاول المرور ويسقط على الأرض لكن الحكم يشير لاستئناف اللعب ويرد الانتاج بمرتدة يحصل منها على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى جنش .

ويسدد محمد إبراهيم الكرة ترتطم بمعاز الحناوي ويستمر ضغط الزمالك ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها كهربا يتصدى لها الحارس في الدقيقة 28 من عمر المباراة .

ويحاول أحداد التوغل في دفاعات الانتاج ويستلم الكرة داخل المنطقة ويحتسب الحكم الكرة لمسة يد على مهاجم الزمالك بعدها يحاول احداد من جديد خطف الكرة من وهاب انان مدافع الانتاج وتسديدها لكن الحكم اليوناني يشير لخطأ ضد أحداد في الدقيقة 31 من عمر المباراة .

وتستمر المباراة على وتيرة واحدة وسط محاولات بيضاء للهجوم وفتح ثغرة بدفاع الانتاج ودفاع حربي قوي لتأمين المنطقة الدفاعية .

وتتوالى محاولات الزمالك ويسدد محمد إبراهيم كرة جديدة تخرج بعيدا عن المرمى فيما اعتمد الانتاج على مرتدات جيمس تيدي والغنام لكنها لم تشكل خطورة .

وانطلق عبدالله جمعة بالكرة وتوغل داخل دفاعات الانتاج لكن الكرة تطول منه لتصل لدفاع الإنتاج ثم يخطفها النقاز ويحصل منها على ركنية لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الانتاج .

ويحصل الانتاج على ركنية تمر عرضية إلى أحمد مجدي ليحولها برأسه تخرج أعلى مرمى جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 42 .

ويعود الزمالك لشن هجمة جديدة وتصل الكرة لإبراهيم حسن لكنها تطول ليلحقها بصعوبة ويرسلها عرضية يتصدى لها حارس الإنتاج .

وتتوالى المحاولات البيضاء في الوقت بدل الضائع والذي احتسبه الحكم اليوناني بخمس دقائق لكن تكتل دفاع الانتاج حال دون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني، شارك خالد بوطيب بدلًا من محمود عبدالعزيز، وأستغل المهاجم المغربي عرضية متقنة عن طريق كهربا من الجهة اليسرى ليستقبلها بلمسة رائعة على يمين الحارس لداخل الشباك، معلنًا عن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 46.

وواصل الزمالك هجماته، فمن انطلاقة عن طريق عبد الله جمعة في الجهة اليسرى، لكن تدخل معه الدفاع واستخلاص الكرة بنجاح دون إعاقة، فرصة هدف ثاني محقق ضائع للزمالك، فمن عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى الخالي من الرقابة حميد أحداد لكن تألق من حارس المرمى وتصدى لها ببراعة.

وأحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 53، بعد تدخل محمود الونش على موسى دياوارا داخل المنطقة المحرمة، وتقدم معاذ الحناوي لتنفيذ ركلة الجزاء وسددها خادعة على يمين محمود جنش لتدخل الشباك، معلنًا عن هدف التعادل لفريقه.

وتضاعف مجهود لاعبي الزمالك في محاولة لتسجيل هدف التقدم والفوز، وانطلق كهربا من الجهة اليسرى ومرر كرة حريرية إلى خالد بوطيب داخل منطقة الجزاء لكن تدخل رائع من معاذ الحناوي ومرت الكرة إلى ركنية، نفذها إبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل من الدفاع ووصلت سهلة بين أحضان الحارس.

وأهدر إبراهيم حسن فرصة تسجيل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 66، فمن مجهود رائع من محمود كهربا الذي انطلق من الجبهة اليسرى مراوغ دفاع الإنتاج الحربي ومرر عرضية متقنة إلى أقدام إبراهيم حسن المنفرد بالمرمى، والذي سدد الكرة برعونة لتمر أعلى العارضة بقليل.

وفي المقابل كان الإنتاج الذي اعتمد على الهجمات المرتدة قريب من تسجيل الهدف الثاني، عن طريق جيمس تيدي الذي أستلم عرضية أحمد مجدي وسدد الكرة غير متقنة انتهت بين أحضان جنش.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 67 نقطة في المركز الثالث، فيما الإنتاج الحربي وصل إلى النقطة 38 في المركز الحادي عشر، ليضمن البقاء في الدوري الممتاز.