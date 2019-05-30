«راموس» يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الريال

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نفى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسبانى اليوم الخميس رحيله عن المرينجي فى الموسم المقبل، وذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده، لوضع حد للشائعات التى تحدثت عن رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق الملكى.

قال راموس فى المؤتمر الصحفى:"أريد أن أنهى جميع الشائعات، وأوضح لجماهير النادى أننى سأبقى مع الفريق، وسأنهى مسيرتى مع النادى، أريد الخروج من الباب الكبير بعد الفوز بكل البطولات".

أضاف قائد الفريق الملكى حديثه قائلا:"علاقتى مع فلورنتينو بيريز رئيس النادى خاصة، مثل الأب وابنه، لم يعجبنى التقارير الصحفية التى ربطتنى بالرحيل، أنا أريد إنهاء مسيرتى هنا مع الفريق".

تابع نجم دفاع المرنجى حديثه قائلا:"وصلنى عرض من الصين، ولكن لم أفكر فى مغادرة الفريق مجانا، ولن أغادر بمقابل، أنا قائد ريال مدريد وأشعر بالفخر والحب والتقدير". 

وعن مشروع ريال مدريد الجديد قال راموس:"يبدو لى أن المشروع الجديد للنادى جيدا، سنعود أقوى مما كنا عليه، وسنحاول حصد جميع الألقاب فى الموسم المقبل، الفريق يحتاج إلى نجوم جديدة، وأرى أن إدارة النادى تعمل على ذلك".

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