  • الجمعة 31 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:34 ص
بحث متقدم
البرلمان

زلزال برلماني بسبب قانون الأزهر للأحوال الشخصية

جروس

رئيس الزمالك لـ«جروس»: «اطلع على المطار يا فاشل»

الملك سلمان

زعيم عربي يصل "قمة مكة" بملابس الإحرام

الملك سلمان

العاهل السعودي يبدأ كلمته بمهاجمة هذه الدولة

الملك سلمان ورئيس وزراء قطر

فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

مجلس التعاون الخليجي

انطلاق القمة الطارئة في السعودية بمشاركة قطر

مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث سير

وفاة مصري دهسًا في الكويت

عيد الفطر

«الأرصاد» تعلن مفاجأة عن طقس عيد الفطر:أمطار خفيفة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: هكذا يكون ضرب الزوج لزوجته

فيديو.. استقبال حار من الملك سلمان لرئيس وزراء قطر

عرب وعالم

الملك سلمان ورئيس وزراء قطر
الملك سلمان ورئيس وزراء قطر

متابعات

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يصل جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية

#

الملك سلمان يوجه دعوة "طارئة" لأمير قطر

#

بعد حجبها رابط الحج.. قرار مفاجئ من الملك سلمان تجاه قطر

#

بأمر من الملك سلمان.. قرار سعودي جديد بشأن قطر

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، رئيس وزراء دولة قطر حمد بن جاسم في قصر الصفا، قبل انطلاق أعمال القمة الخليجية الطارئة التي دعت إليها السعودية.

واستقبل الملك السعودي سلمان قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة، حيث تستضيف المدينة  3 قمم، خليجية، وعربية، وإسلامية. تعقد على مدار اليوم وغدًا الجمعة.

وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا ترد على استغناء أمريكا عن خدماتها فى الصواريخ الفضائية
» إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة بمطروح
» الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام الإنتاج الحربي
» بختم ترامب.. إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان المحتل
» بالصورة.. كيف تم استقبال رئيس وزراء قطر في السعودية
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي
» حبس 4 من مشجعي الزمالك
» إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالصف
» ترخيص 3 آلاف كلب بالجيزة
» مهاتير محمد ينتصر لـ«هواوي»: تفوقت على التكنولوجيا الأمريكية
» عمر هاشم: السنة ليست مقتصرة على قول الرسول

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان