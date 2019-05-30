» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي

30 مايو 2019 - 10:56 م

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع الإنتاج الحربي، بدون اهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

بدأ اللقاء هجوميا من قبل لاعب الزمالك على أمل إحراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب فى ظل المنافسة القوية بينه وبين الأهلى على لقب الدوري.

الدقيقة 1 هجمة عن طريق ابراهيم حسن عرضية تصل لكهربا المتواجد بمفرده داخل منطقة الجزاء يسددها عالية بعيدة عن المرمى.

الدفقيقة 3 هجمة رائعة للزمالك بعد وان تو بين احداد و اوباما ثم تصل للنقاز يلعبها بينية أرضية لاوباما ثم تصل للنقاز مجدداً يلعبها أرضية عرضية يخرجها دفاعا لإنتاج

يستمر الضغط الزملكاوي والاستحواذ على الكرة و الوصول أكثر من مرة لمرمى الإنتاج لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 5 عرضية عن طريق النقاز يقابلها كهربا برأسية تعلو مرمى أحمد يحيي حارس الإنتاج.

الدقيقة 6 عرضية رائعة من كهربا تصل لأحداد المنفرد أمام المرمي ويقابلها برأسه ولكنه يفشل فى استغلالها بشكل صحيح مهدراً هدف مؤكد للأبيض.

يهدأ اللقاء و يبدأ لاعبو الإنتاج فى الاستحواذ على الكرة ويضغط على الزمالك من منتصف الملعب لكن دون خطورة على المرمى.

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقة لعلاج لاعب الإنتاج معاذ الحناوي.

الدقيقة 16 عرضية من أحمد مجي لاعب الإنتاج يخرجها دفاع الزمالك ، ويستمر ضغط الإنتاج وتصل الكرة لمحمود حماده لاعب الإنتاج داخل منطقة الجزاء يفشل فى استغلالها فى إحراز هدف.

يستمر السيطرة من لاعبى الإنتاج الحربي على اللقاء بعد أن كان الإستحواذ فى الدقائق العشرة الأولي بالكامل لصالح الزمالك.

الدقيقة 18 كارت أصفر لمحمود علاء لعرقلته موسي دياوارا لاعب الإنتاج

يستمر اللعب فى وسط الملعب بين الفريقن دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 21 خطأ من لاعب الإنتاج غنام محمد تصل لمحمود عبد العزيز يلعبها لكهربا ولكنه يتأخر فى تمريرها للاعبي الزمالك المتواجدين داخل منطقة الجزاء ويهدر فرصة خطيرة للأبيض.

الدقيقة 24 فرصة خطيرة لمحمد إبراهيم يمر من دفاع الإنتاج ويسددها قوية تصطدم بالدفاع.

ضربة حرة مباشرة للزمالك يسددها محمود كهربا يتصدي لها حارس الإنتاج أحمد يحيي

يستمر اللقاء فى وسط الملعب ، دون خطورة أو ترجمة لأهداف.

الدقيقة 30 هجمة خطيرة لأحداد يمر من دفاع الإنتاج ويسددها قوية يتصدي لها أحمد يحيي حارس الإنتاج

الدقيقة 32 هجمة خطيرة للإنتاج تصل لدياوارا على حدود منطقة الجزاء ويسددها ضعيفة تصل لمحمود جنش

الدقيقة 35 وان تو بين عبدالله جمعه و محمد إبراهيم يلعبها عرضية لمحمود كهربا داخل منطقة الجزاء يخرجها دفاع الإنتاج.

الدقيقة 37 وان تو بين كهربا و محمد إبراهيم يتوغل الأخير داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية يخرجها دفاع الإنتاج.

الدقيقة 39 هجمة عنترية لعبدالله جمعه يصل لداخل منطقة الجزاء ويمررها بعيدة عن أحداد فى فرصة خطيرة للأبيض.

الدقيقة 41 هجمة خطيرة للزمالك بتمريرة من كهربا لأوباما الذى يلعبها للنقاز تصل عرضية داخل منطقة الجزاء للإنتاج يخرجها الدفاع بصعوبة.

الدقيقة 42 ضربة ركنية للإنتاج يلعبها قناوي تصل لأحمد مجدي يلعبها برأسية فى أخطر فرص الإنتاج و المباراة ولكنها تخرج فوق العارضة بقليل.

يرد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق إبراهيم حسن يلعبها عرضية يقابلها أحمد يحيي حارس الإنتاج ببراعة.

الدقيقة 44 تسديدة قوية لمحمود حماده لاعب الإنتاج الحربي تعلو عارضة جنش .

يحتسب الحكم اليوناني سيدروبولس اناستاسيوس 5 دقائق وقت بدلاً من ضائع.

الدقيقة 45+1 هجمة خطيرة للزمالك عن طريق أوباما وعبدالله جمعه ثم محمد إبراهيم يلعبها بينية رائعة لكن يتصدي لها حارس الإنتاج ببراعة قبل و صولها لإبراهيم حسن المنفرد.

يضغط لاعبو الزمالك على أمل إحراز هدف فى الدقائق الأخيرة لكن ينهي الحكم اليوناني الشوط الأول بالتعادل السلبي.