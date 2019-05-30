ضبط 413 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان

محمود أبو سعد
شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.
وتضمنت الجهود ضبط 413 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 197 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 80 محكوم عليهم في جنح المخالفات وضبط وحكمين سرقة تيار كهربائي تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
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