انطلاق القمة الطارئة في السعودية بمشاركة قطر

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خالد الشرقاوي - وكالات

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انطلقت قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد وصول قادة دول التعاون الخليجي إلى قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي، حسبما أفادت قناة "العربية".

القمة الخليجية، دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة ليل الخميس، وقمة ثالثة إسلامية الجمعة.

ويشارك في القمة الخليجية: الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في ظل غياب أمير قطر.


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