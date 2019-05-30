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بث مباشر لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي
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خالد الشرقاوي
ونقدم لكم، اليوم الخميس، البث المباشر لمباراة فريقي الزمالك والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.
شاهد المبارة..
فجر
03:18
شروق
04:57
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:58
عشاء
20:28