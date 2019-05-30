بث مباشر لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي

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يقدم "المصريون" خدمة البث المباشر لأهم المباريات والأحداث الرياضية فى العالم والوطن العربى.

ونقدم لكم، اليوم الخميس، البث المباشر لمباراة فريقي الزمالك والإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.

شاهد المبارة..


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