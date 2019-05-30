» حبس 4 من مشجعي الزمالك

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 من مشجعي نادي الزمالك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة لهم بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون -ألتراس وايت نايتس-.

وألقي القبض على المتهمين بموجب قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة وذكرت التحريات بشأنهم أنهم يقيمون أنشطة الألتراس، التي تم حلها منذ عدة أشهر.

وقررت النيابة، في وقت سابق، حبس مجموعة متهمين من جماهير الزمالك على ذمة ذات القضية بذات الاتهامات.

كما قررت النيابة، في وقت سابق أيضا، حبس مجموعة من مشجعي النادي الأهلي باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون -ألتراس أهلاوي- في قضية ثانية غير قضية ألتراس "وايت نايتس" الزملكاوي.