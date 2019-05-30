تفوق عسكري مصري جديد على تركيا

30 مايو 2019 - 09:58 م

كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص فى الشأن العسكرى، تفوق جديد للقوات المسلحة المصرية، على نظيرتها التركية.

وبلغت القوات الجوية المصرية تصنيفًا متقدمًا بين جيوش العالم، متفوقة على جيوش أخرى مثل تركيا، حيث جاءت فى المركز الـ9 عالميًا ب1092 طائرة حربية متنوعة.

ووفقا لإحصائيات 2019، يشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

ويصل عدد الطائرات الحربية لدى سلاح الجو الأمريكي إلى 13398 طائرة، بينما تمتلك روسيا 4078 طائرة حربية متنوعة، تليها الصين التي تمتلك 3187 طائرة حربية، ثم الهند في المرتبة الرابعة 2082 طائرة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي كوريا الجنوبية التي تمتلك 1614 طائرة، فيما احتلت اليابان المرتبة السادسة بعدد طائرات يصل إلى 1572 طائرة.

باكستان جاءت في المرتبة السابعة بعدد 1342 طائرة وهنا التفوق بدا واضحاً لصالح منافستها النووية الهند.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثامنة بعدد طائرات وصل الى 1248 طائرة، فيما احتلت القوات الجوية المصرية المرتبة التاسعة بين أقوى القوات الجوية في العالم بـ1092 طائرة حربية متنوعة متقدمة بذلك على تركيا التي تأتي في المرتبة العاشرة بـ1067 طائرة حربية.