  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:08 م
بحث متقدم
أنجلينا جولي

إعلامي: "أنجلينا جولي" من نساء أهل الجنة

مجلس التعاون الخليجي

انطلاق القمة الطارئة في السعودية بمشاركة قطر

الزمالك والإنتاج الحربي

بث مباشر لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي

مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث سير

وفاة مصري دهسًا في الكويت

عيد الفطر

«الأرصاد» تعلن مفاجأة عن طقس عيد الفطر:أمطار خفيفة

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: هكذا يكون ضرب الزوج لزوجته

القوات الجوية

تفوق عسكري مصري جديد على تركيا

ارشيف

السعودية: لا نريد الحرب مع إيران لكن لن نتسامح مع هذا الأمر

راقصة الهرم: زوجي شاركني في تصوير الأفلام الإباحية

أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها

الرئيس السيسي في جدة

بالفيديو.. السيسي يتفقد بقايا صواريخ استهدفت السعودية

تفوق عسكري مصري جديد على تركيا

آخر الأخبار

القوات الجوية
القوات الجوية

متابعات

أخبار متعلقة
#

هجوم جوي جديد على السعودية والدفاعات تتصدى

#

بيان عاجل من أمريكا بشأن التصعيد العسكري في ليبيا

#

تركيا: قرار «ترامب» حول الجولان لن يشرعن الاحتلال أبدا

#

شاهد.. رد سما المصري على "فيديوهاتها الإباحية"

كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص فى الشأن العسكرى، تفوق جديد للقوات المسلحة المصرية، على نظيرتها التركية.

وبلغت القوات الجوية المصرية تصنيفًا متقدمًا بين جيوش العالم، متفوقة على جيوش أخرى مثل تركيا، حيث جاءت فى المركز الـ9 عالميًا ب1092 طائرة حربية متنوعة.

ووفقا لإحصائيات 2019، يشمل أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.

ويصل عدد الطائرات الحربية لدى سلاح الجو الأمريكي إلى 13398 طائرة، بينما تمتلك روسيا 4078 طائرة حربية متنوعة، تليها الصين التي تمتلك 3187 طائرة حربية، ثم الهند في المرتبة الرابعة 2082 طائرة.

وفي المرتبة الخامسة تأتي كوريا الجنوبية التي تمتلك 1614 طائرة، فيما احتلت اليابان المرتبة السادسة بعدد طائرات يصل إلى 1572 طائرة.

باكستان جاءت في المرتبة السابعة بعدد 1342 طائرة وهنا التفوق بدا واضحاً لصالح منافستها النووية الهند.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثامنة بعدد طائرات وصل الى 1248 طائرة، فيما احتلت القوات الجوية المصرية المرتبة التاسعة بين أقوى القوات الجوية في العالم بـ1092 طائرة حربية متنوعة متقدمة بذلك على تركيا التي تأتي في المرتبة العاشرة بـ1067 طائرة حربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي
» حبس 4 من مشجعي الزمالك
» إصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالصف
» ترخيص 3 آلاف كلب بالجيزة
» مهاتير محمد ينتصر لـ«هواوي»: تفوقت على التكنولوجيا الأمريكية
» عمر هاشم: السنة ليست مقتصرة على قول الرسول
» «حماس»: أطلقنا صواريخ إيرانية الصنع على إسرائيل
» ظريف: مستعد للذهاب للسعودية غدًا
» تركيا تعلن نجاح اختبار صاروخ محلي الصنع
» بالصور..«عبد الغفار» يتفقد سير الامتحانات بجامعة بنها
» رأيت أحداً يطاردني وتخلصت منه

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان