شيخ الأزهر: هكذا يكون ضرب الزوج لزوجته

30 مايو 2019 - 09:39 م

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن ضرب الزوج لزوجته هو الدواء الأخير لعلاج نشوز الزوجة، مشددًا فى الوقت ذاته على أن الضرب له شروط.

وقال "الطيب"، في برنامجه الرمضاني، اليوم الخميس، إن ضرب الزوج لزوجته مشروط بعدم كسر العظم والإيذاء، إذ أن التجاوز حرام، ويعاقب عليه قانونا، مضيفا إن المقصود بالضرب في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا"، هو الضرب الرمزي المقصود منه الإصلاح، وليس الإيذاء والضرر.

ولفت الطيب، إلى أن نصوص القرآن الكريم وأحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يكون القرآن أمر بهذا النوع من الضرب؛ لأن القرآن حينما أمرنا بمثل هذا الضرب الرمزي أمرنا بهدف إصلاح وإنقاذ الأسرة.

وأضاف أن ضرب الزوج لزوجته له نظام وحدود، فمن شروطه ألا يكسر لها عظما، وألا يؤذي لها عضوا، فإذا ضرب وتجاوز مسألة الأذى فهذا حرام ويعاقب عليه، كما لا يجوز له أن يضرب باليد، ولا يضرب على الوجه ولا يخدش شيئا ولا يترك أثرا نفسيا على الزوجة، ومن هنا نرى أن المراد بالضرب هو الضرب الرمزي بالمسواك مثلا أو فرشة الأسنان في هذا الزمن.

وأوضح أن أمر الضرب ورد في كلمة واحدة في القرآن الكريم "واضربوهن" في مقابل منظومة ضخمة من النصوص القرآنية الصريحة التي تحافظ على المرأة وعلى كرامتها وتأمر الرجل أن يحسن معاملته وعشرته.