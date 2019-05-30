«الأرصاد» تعلن مفاجأة عن طقس عيد الفطر:أمطار خفيفة

أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال أيام عيد الفطر المبارك في الفترة من الاثنين 3 يونيو، حتى الخميس 6 من نفس الشهر حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل على كل المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ويكون حار على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى مدن ومحافظات القناة شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ويكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الانحاء يصاحبها سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية للبلاد وخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر والرياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف خلال بيان صحفي صدر قبل قليل، وبصفة عامة الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل والنصيحة القيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وتابع، أما فيما عدا ذلك فمستوى الرؤية يسمح بحركة السفر على كل الطرق بكل أمان على مدار اليوم.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية من 29 إلى 31 درجة.

الوجه البحري والقاهرة من 35 إلى 36 درجة.

شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة.

جنوب الصـعيد من 44 إلى 45 درجة.

جنوب سيناء من 35 إلى 36 درجة.