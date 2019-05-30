أوقعته في غرامها ثم ابتزته بفيديوهاته الإباحية معها

30 مايو 2019 - 09:04 م

أقدمت راقصة على ابتزاز رجل أعمال خليجي، عن طريق إرسالها عبر تطبيق "واتسآب" صورا ومقاطع فيديو جنسية جمعتها مع المواطن الخليجي.

وفي التفاصيل، بحسب ما رواه المجني عليه، البالغ من العمر 35 عاما، بأنه تعرف على المتهمة قبل نحو سنتين وربطتهما علاقة صداقة توطدت بمرور الوقت من خلال المحادثات الهاتفية، وتعرفت إلى كل أفراد أسرته حتى عرض عليها الارتباط بشرط التوقف عن ممارسة عملها (الرقص في نادٍ ليلي)، والإقلاع عن تعاطي المشروبات الكحولية، لكنها لم تلتزم فقطع علاقته بها بعد أن سافرت إلى بلادها، وقام بتغيير رقم هاتفه؛ وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف خلال التحقيقات "أنه فوجئ لاحقاً باتصالات ترده من أصدقائه يخبرونه بأنها تبحث عنه بإلحاح، فأعاد تشغيل هاتفه القديم، فاتصلت به وطلبت مساعدة مالية فحول إليها 5500 درهم، لكنها واصلت ابتزازه لإرغامه على إعادة علاقته بها، وفي حال امتناعه فعليه تعويضها مالياً، وإلا ستكشف لزوجته وأشقائه وأصدقائه سر علاقتهما وترسل إليهم صوراً ومقاطع فيديو في أوضاع مخلة بإحدى الدول الأوروبية.

وتابع المجني عليه إلى أنه أيقن أن المتهمة جادة في تهديدها، بعد أن تواصلت هاتفياً مع زوجته بعد نجاحها سابقاً في نسخ جميع الأرقام التي كانت على هاتفه، فأبلغ المباحث الإلكترونية التي دونت جميع الأدلة ومنها رسائل مسجلة تسبه فيها بأفظع الشتائم وتهدده، وطلب الحماية خوفاً على والدته المريضة وبناته.

بدورها وجهت إليها النيابة العامة في دبي تهمة ارتكاب جنايتي التهديد لحمل شخص على القيام بفعل بإسناد أمور خادشة للشرف باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والإساءة للذات الإلهية.

وقضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد بحق امرأة عربية تعمل "راقصة"، تبلغ من العمر 33 عاماً، بتهمة ابتزاز رجل يحمل جنسية دولة خليجية يبلغ من العمر 35 عاماً، بصور ومواد مرئية "فيديو" جنسية جمعتهما سوياً حين كان مرتبطاً بها، وهددت بفضحه لدى أسرته إذا لم يعد علاقته بها مجدداً، ويعطيها مبلغ 140 ألف درهم، و4500 درهم شهرياً، كما وجهت إليه السباب مرات عدة في رسائل مسجلة أرسلتها عبر "واتسآب".