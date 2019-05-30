» بالصور..«عبد الغفار» يتفقد سير الامتحانات بجامعة بنها

30 مايو 2019 - 07:25 م

تفقد الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى زيارة مفاجئة اليوم أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى بجامعة بنها، حيث تفقد الوزير يرافقه د. جمال السعيد رئيس الجامعة، ود. حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال الامتحانات بكليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية.

واطمأن عبدالغفار خلال جولته على سير الامتحانات بالجامعة طبقا للقواعد المنظمة، التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وأشاد الوزير بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما المنشآت الجديدة لكلية التربية الرياضية ومبنى الامتحانات بأرض الجامعة بكفر سعد، ووجه بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، وسرعة الاستفادة منها لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

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