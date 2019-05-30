مقتل شابين مصريين في ايطاليا بسبب فتاة

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جامعة بنها

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قام مواطن ايطالي يلغ من العمر 38 عاما بتوجيه طعنات بمفط لشاب مصري يبلغ من العمر 19 عاما بعد أن اشتكت له ابنته البالغة 15 عاما من أنها تتعرض للمضايقة منه.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن أن هناك من يقول أن هناك شاب مصرى يبلغ 21 عاما اصيب ايضا بطعنات فى الكتف وأيضا توفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب المصرى دخل مستشفى جيوفات باتيستا جراسبى فى أوستا فى ظروف يائسة، بعد أن تشابك مع ثلاثة آخرين فى قتال عنيف أمام السكك الحديدية "ليدو سنترو" فى أوستيا، وتم اعتقال 6 أشخاص، منهم والد الفتاة بتهمة القتل.

وأضافت أن الرجل الإيطالى هاجم برفقة صديقه الذى يبلغ من العمر 47 عاما وصديق الفتاة الاكوادوروى، وأثناء المشاجرة تطايرت الحجارة وكثرت الجروح والطعنات.


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