» رأيت أحداً يطاردني وتخلصت منه

30 مايو 2019 - 07:11 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أحداً يطاردني ثم فجأة تخلصت منه. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كونك مطارد من شيء دليل على أنك فى قلق و توتر و ضغوط نفسية وخوف من شيء و عدم أمان وظروف صعبة فى حياتك الواقعية وتأبى المواجهة لها وتفضل الهروب من الحلول، واطمئن فسوف يجعل الله لك مخرجا من ذلك وخاصةً أنك تخلصت منه فذلك أمان ونجاة ونصرة لك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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