جنازة عسكرية لمدير أمن أسيوط بـ"القرشية"

30 مايو 2019 - 07:01 م

شارك قيادات محافظة الغربية ومحافظة أسيوط تشييع جثمان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط في جنازة عسكرية.

وتوفي مدير أمن أسيوط متأثرا بإصابته جراء انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عدد من الأكمنة بنطاق مركز القوصية وسط جنازة عسكرية مهيبة ودفن جثمانه بمقابر الأسرة.

وشهد الجنازة عدد من مديري الأمن وقيادات وزارة الداخلية بعدة محافظات ومحافظ الغربية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية وسط تعزيزات أمنية مشددة استعدادا لعمل جنازة عسكرية للشهيد فيما احتشد المئات من أهالي القرية على جنبات الطريق المؤدي للقرية وإمام المسجد في انتظار وصول الجثمان.

تقدم الجنازة اللواء هشام السعيد محافظة الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية والأمنية وأهلية الشهيد وأهالي القرية.

وأصيب اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية إثر انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين القوصية وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر أمني أن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية كانا يتفقدان عددا من النقاط الأمنية بدائرة مركز القوصية بالصحراوي الغربي.