  • الخميس 30 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
رونالدو

الأسطورة "رونالدو" يتوقع فوز ليفربول بهذه النتيجة

انفجار ليون

جزائري يعلن مسئوليته عن تفجير مدينة ليون الفرنسية

امتحانات

إحالة مدرس للتحقيق منع طالبة من دخول الحمام

وزير القوى العاملة محمد سعفان

القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

نيمار

شرط بـ1.5 مليون دولار لانتقال نيمار للريال

السيسي

الرئيس يلتقي أمير مكة المكرمة

رئيس الأركان

شاهد.. رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

مؤشرات البورصة تصعد جماعياً بمستهل تعاملات جلسة اليوم

البورصة تخسر مبالغ ضخمة في ختام تعاملات اليوم

صلاح وكين

"صلاح" ينتصر علي "كين" قبل نهائي أبطال أوروبا

ارشيف

"السيسي" يشاهد بقايا صواريخ الحوثين المستهدفة للسعودية

جزائري يعلن مسئوليته عن تفجير مدينة ليون الفرنسية

عرب وعالم

انفجار ليون
انفجار ليون

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد.. الصور الأولى للمشتبه به في حادث فرنسا

#

هذا ما قالته الخارجية المصرية عن انفجار "ليون"

#

فرنسا.. التحقيق بتفجير ليون باعتباره "محاولة للقتل العمد"

#

السلطات الفرنسية تعلن انتهاء أزمة الرهائن

تفجير

اعتداء

الجنسية

جزائري

محمد هشام

أعلن المدعو محمد هشام جزائري الجنسية  البالغ من العمر 24 عاما مسئوليته عن حادث التفجير الذي وقع بمدينة ليوم الفرنسية الجمعة الماضي.

وأكد المتهم  بأنه قام بتصميم الطرد المفخخ الذى أسفر انفجاره عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة، وفق مصدر قريب من التحقيق.

وتم توقيفه صباح الاثنين، واعترف خلال التحقيق معه فى مقر الإدارة الفرعية لمكافحة الإرهاب فى ضاحية باريس، كما تم توقيف والده ووالدته وشقيقه، وفقا لـ"العربية".

وحوالى الساعة 5.30 مساء الجمعة الماضى، قام شاب يضع نظارات شمسية ويعتمر قبعة ويركب دراجة هوائية، بوضع كيس ورقى يحوى براغى وكرات معدنية وبطاريات وكذلك جهاز للتفجير عن بعد، أمام مخبز فى شارع للمشاة بمدينة ليون.

وكانت القنبلة اليدوية الصنع تحتوى على كمية قليلة من بيروكسيد الأسيتون "تى ايه تى بى"، حيث أوضح مصدر آخر قريب من الملف إن التحقيق سمح بكشف أن المعلومات الوراثية التى وجدت على قطع العبوة التى عثر عليها فى مكان الانفجار تعود إلى المشتبه به الرئيسى، وخلال تفتيش منزل العائلة فى أولان الضاحية القريبة من ليون، عثر على مواد يمكن أن تدخل فى صنع بيروكسيد الأسيتون.

وتابع المصدر، أن استخدام مواد معلوماتية خلال عمليات تفتيش، أكدت أن عمليات بحث جرت على الإنترنت مرتبطة بالتطرف وإنتاج عبوات ناسفة.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» توقيع اتفاقية إنشاء فرع لجامعة بريطانية بالعاصمة الإدارية
» جامعة المنصورة: ضبط 22 حالة غش بالامتحانات
» جامعة جنوب الوادي: لا تهاون فى حالات الغش
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام العجلات الحربية
» الصين تستعرض سلاحا جديدا أمام الولايات المتحدة
» "حبيب" يكشف مفاجأة مدوية عن شيرين
» أمير الكويت يترأس وفد رفيع المستوى في قمم السعودية
» مفاجأة وراء تأجيل الأهلي اجتماعه لـ"السبت"
» بهذه الآليات.. حدائق القاهرة تستعد لعيد الفطر
» مقتل 6 فى تفجير انتحارى بالعاصمة الأفغانية
» عمرو دياب: "تملي معاك.. أغنية دينية"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان