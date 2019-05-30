شاهد.. رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

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جانب من تفقد رئيس الأركان للقوات

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القوات المسلحة

رئيس الأركان

الأكمنة

النقاط الأمنية

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من الأكمنة والإرتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين.

وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء ، وفى اليوم الأول إلتقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى إقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء والإنطلاق بقوة فى تنفيذ خطط ومسارات التنمية الشاملة على أرض سيناء الحبيبة.

كما أكد الفريق محمد فريد على ثقة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة الكاملة فى قدرة مقاتلى شمال ووسط سيناء على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن

مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة.

وفى اليوم الثانى إلتقى الفريق محمد فريد عدد من مقاتلى قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء وشاركهم تناول الإفطار وأثنى على الأداء المتميز لجميع القوات المشاركة والتنسيق المعلوماتى والأمنى مع الأجهزة المعنية والذى أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية طوال الفترة الماضية ، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار فى إقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والإستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين من القوات المسلحة والشرطة تقديراً لأدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص فى القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية.
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