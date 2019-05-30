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جامعة المنصورة: ضبط 22 حالة غش بالامتحانات

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جامعة المنصورة

اشرف عبد الباسط

حالات الغش

التصحيح الإلكتروني

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن عدد حالات الغش التى تم ضبطها بامتحانات الكليات منذ انطلاقها حتى الآن بلغت 22 حالة فقط، مشيرًا إلى أن السبب فى تقليص هذه الحالات لاعتماد الجامعة على امتحانات التصحيح الإلكترونى وتطبيق قانون تنظيم الجامعات بشكل صارم بخصوص عقوبات الغش.

 وأضاف عبد الباسط، فى تصريحات صحفية اليوم ،خلا تفقده لجان الامتحانات،أنه طبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الصدد، تمت إحالة جميع الطلاب المتهمين فى حالات الغش إلى الشئون القانونية؛ لتطبيق العقوبات التى يقرها القانون على هؤلاء الطلاب.

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