البورصة تخسر مبالغ ضخمة في ختام تعاملات اليوم

30 مايو 2019 - 02:52 م

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.8 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 745،013 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين الاجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 1.35 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13785.5 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 1.84% وسجل 2070 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.79 %، ووصل إلى مستوى 598 نقاط، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.89% مسجلًا 1523 نقطة.